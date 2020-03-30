В Москве продлен режим самоизоляции, на Кубани усилили меры

В Москве продлен режим самоизоляции для жителей до 14 апреля. Об этом сообщили сегодня, 30 марта, в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Краснодарском крае пока такого распоряжения не было. Но губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале также сообщил о дополнительных мерах.

"Закрываем все места массового пребывания людей – парки, скверы, набережные. Улица Красная в краевой столице тоже будет недоступна для пешеходов. Особое внимание – строительным магазинам и точкам продажи бытовой техники. Все они были переполнены эти дни. Их работу тоже ограничим. Исключение – только для объектов жизнеобеспечения и продажи товаров первой необходимости. Кроме этого, сократим количество общественного транспорта в городах и станицах. Межмуниципальное транспортное сообщение будет приостановлено полностью", – говорится в сообщении.