Ответы «Динком «Тепло» на часто задаваемые вопросы жителей

После новости о том, что в Динской сменилась организация по водоснабжению и водоотведению, в «РВС» массово начали поступать вопросы.

На них журналисту ответило руководство МУП «Динком «Тепло» – предприятия, к которому и перешли полномочия.

Договор перезаключили, с «Водоканалом» рассчитались. Как платить за июнь, если нет квитанции?

Просто дождаться ее. Она выйдет в конце месяца. Если договор перезаключен, абонент внесен в базу, квитанция придет уже с указанием гарантирующей организации МУП «Динком «Тепло». Если гражданина до сих пор нет в базе, необходимо обратиться в абонентский отдел: ул. Советская, 7а, чтобы получить квитанцию.

Сейчас переходный период. Не стоит переживать, если квитанция не пришла, никаких штрафных санкций применено не будет. Необходимо прийти в абонентский отдел, чтобы ее выдали.

Если еще не перезаключили договор, мы что, платим «Водоканалу»?

Нет. В квитанции будет строчка «Водоканала» только в том случае, если у абонента есть задолженность до 13 мая перед данной организацией. Кто с ней рассчитался, будет только строчка МУП «Динком «Тепло». Если у кого-то будет переплата «Водоканалу», там вернут деньги. Сейчас главное для жителей – попасть в базу и переоформить договор, если этого еще не произошло. Если у кого-то нет возможности лично попасть в МУП «Динком «Тепло», можно позвонить на предприятие, оставить заявку, специалисты сами приедут на дом, чтобы заключить договор. На сегодняшний день они обошли уже 12 тыс. абонентов.

Почему по указанному номеру сложно дозвониться?

Жители дозваниваются. В МУП «Динком «Тепло» сообщили, если не удается связаться по номеру 5-82-42, можно позвонить еще по тел.: 5-82-81, 6-40-85.

Способы оплаты остались те же?

Да, оплатить можно любым способом: через Почту России, «Сбербанк», в Интернете либо в кассе предприятия (на Советской, 7а).

Для удобства абонентов в этой же кассе можно оплатить все услуги по единой квитанции.