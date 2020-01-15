В музее прошло награждение победителей конкурса «Корабль моей мечты»

15 января в историко-краеведческом музее станицы Динской прошло торжественное вручение призов и дипломов победителям конкурса детских рисунков «Корабль моей мечты». Конкурс был проведен в рамках авторской выставки «Ветер в парусах» судомоделиста из города Кисловодска Ставропольского края Анатолия Токарева. Это известный в родных краях творческий человек, который, помимо основной деятельности, занимался реставрацией икон, изготавливал насекомых из папье-маше, а пятнадцать лет назад воплотил свои мечты о море в виде судомоделирования. На родине Анатолия прозвали «кисловодским левшой», ведь, помимо больших моделей с множеством деталей, он создает корабли в маленьких бутылках и даже в лампочках. Сам мастер говорит: «Моя главная задача состоит в том, чтобы зрители выставки приобрели некоторые знания по истории мореплавания, наглядно познакомились со многими известными легендарными кораблями, а также поняли, что чудо можно сотворить своими руками. Я хочу, чтобы дети, знакомясь с моими работами, вдохновлялись на лучшее и прекрасное, чтобы ребята учились познавать, учились творить, повышая и развивая свои способности».



В конкурсе победителей и призеров определяли по трем возрастным группам. В категории 6-8 лет представлен 21 рисунок, в категории 9-12 лет - 19 рисунков, в старшей возрастной категории 13-18 лет – 7 работ. По итогам конкурса комиссия определила три лучшие работы в каждой возрастной группе. Все три победителя были награждены макетом корабля в стеклянной бутылке и дипломом.



Категория 6-8 лет

1 место – Арсений Гаврилов, МБ УДО ДШИ, ст. Динская, преподаватель Марина Новоченкова

2 место – Владислава Бровкова, МБУК КДО, ст. Пластуновская, ИЗО-студия «Надежда», преподаватель Наталья Лысаковская

3 место – Милана Бугай, ИЗО-студия «Индиго», руководитель Ирина Волкова



Категория 9-12 лет

1 место – Никита Дударев, МБУК КДО, ст. Пластуновская, ИЗО-студия «Надежда», руководитель Наталья Лысаковская

2 место – Евгений Чиркунов, БОУ СОШ № 35, ст. Новотитаровская, педагог Татьяна Чиркунова

3 место – Милена Агаян, МБ УДО ДШИ, ст. Динская, преподаватель Марина Новоченко



Категория 13-18 лет

1 место – Рачик Авакян, БОУ СОШ № 35, ст. Новотитаровская, педагог Татьяна Чиркунова

2 место – Данил Шерстюк, БОУ СОШ № 35, ст. Новотитаровская, педагог Татьяна Чиркунова

3 место – Юлия Кравченко, МБУК КДО, ст. Пластуновская, ИЗО-студия «Надежда», руководитель Наталья Лысаковская.

Также приз от Динского историко-краеведческого музея за самый позитивный рисунок получил Давид Семушкин, ИЗО-студия «Индиго», руководитель Ирина Волкова. Сотрудники музея выразили Ирине Волковой благодарность и признательность за участие и помощь в организации тематических выставок и мастер-классов.