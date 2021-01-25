В Новотитаровской 22-летний водитель сбил 19-летнего пешехода

По предварительным данным установлено следующее:

23 января в 17:51 водитель ВАЗ-21144 не выбрал безопасную скорость движения и сбил девушку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал пешеход, у нее сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Необходимо сбросить скорость и предоставить преимущество в движении людям, которые намерены перейти проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Всем пешеходам в тесное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы», – призывает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.