В Новотитаровской благоустраивают территорию. Что уже сделано?

В Новотитаровской в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проходит благоустройство общественной территории на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской.

Подрядчик уже сделал вертикальную планировку, подготовил основания под спортивные и детские площадки, дорожки, устанавливаются бордюры.

Срок окончания работ по контракту – 31 августа 2020 года. На работы выделены средства из федерального бюджета – 7 млн 282 тыс. 490,76 руб., из краевого – 303 тыс. 457,2 руб. и из местного - 937 тыс. 589,99 руб.



