В Новотитаровской двое мужчин ограбили и избили местного жителя

28 апреля 2019 года в станице Новотитаровской двое мужчин пришли к местному жителю, чтобы выяснить отношения. В ходе разгоревшегося конфликта «гости» не только избили хозяина, но и решили еще прихватить с собой ценные вещи.

Подозреваемые были задержаны. Они находятся под стражей в СИЗО.

Прокурором Динского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Как сообщил «РВС» заместитель прокурора района Николай Рафиков, «предварительным следствием установлено, что 28 апреля 2019 года обвиняемые, находясь во дворе домовладения станицы Новотитаровской, применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении потерпевшего, нанеся многочисленные телесные повреждения, а затем открыто похитили ряд материальных ценностей, после чего скрылись с места происшествия. Сумма причиненного ущерба составила 10665 рублей».

Материалы уголовного дела направлены в Динской районный суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.