В Новотитаровской грузовик сбил ребенка на велосипеде

14 августа в 12.30 в станице Новотитаровской на пересечении улиц Леваневского и Луначарского произошло ДТП. Несовершеннолетний мальчик на велосипеде выезжал со второстепенной на главную и не уступил дорогу МАЗу, в результате чего произошло столкновение. Ребенок получил различные травмы и был доставлен в Динскую ЦРБ.

Напомним, это второе ДТП за 14 августа, в котором пострадал несовершеннолетний. Предыдущая авария произошла на трассе М4 «Дон», в результате нее погиб 30-летний пассажир, 2-х-летнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.





«Уважаемые участники дорожного движения! Помните, если вы перевозите в вашем автомобиле ребенка, он обязательно должен находится в удерживающем устройстве, не превышайте допустимый скоростной режим и соблюдайте правила дорожного движения. Чтобы с вашими детьми не случилось беды, с самого раннего возраста прививайте им уважение к законам дорог, знайте и не нарушайте их сами. Ваш пример – лучшее средство воспитания! Следите за поведением детей, предостерегайте их от шалости и игр на дорогах. Помните, что "чужих" детей не бывает. Учите их быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения», - напомнил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Динскому району подполковник полиции Виталий Криворучко.