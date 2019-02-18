В Новотитаровской итогом застолья стала смерть женщины

В ночь с 14 на 15 февраля 40-летняя женщина и ее 34-летний знакомый решили устроить застолье. Разгоряченный спиртными напитками мужчина начал выяснять отношения с приятельницей и ударил ее несколько раз. После этого женщина отправилась спать и больше не проснулась.

«Возбуждено уголовное дело по статье 111 части 4 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы», – прокомментировали в следственном отделе по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.