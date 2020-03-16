В Новотитаровской краснодарец создал незаконный игорный клуб

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч.1 ст.171.2 УК РФ).

Мужчина купил шесть игровых терминалов, установил их в арендованном помещении на улице Привокзальной станицы Новотитаровской.Там он организовал проведение незаконных азартные игр через интернет.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что 30 октября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Динскому району.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.