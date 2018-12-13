В Новотитаровской «легковушка» протаранила грузовик

Авария произошла 12 декабря 2018 года в 8.20.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21110 на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN, который двигался с полуприцепом.

В результате ДТП пострадал водитель легковой машины. С травмами его госпитализировали в больницу. На месте работали сотрудники ДПС и МЧС. Детали аварии уточняются.

В одной из групп пользователь Инстаграм прокомментировал под информацией о случившемся, что он является пострадавшим водителем в данном ДТП: «Ничего страшного, просто, если хочешь спать, то отдохни хоть час... Да, травмы есть, но доктор сказал, что все будет нормально».