В Новотитаровской молодой человек свел счеты с жизнью

17 июня в Новотитаровской обнаружили тело молодого человека 1992 года рождения, который свел счеты с жизнью.

Как стало известно "РВС", молодого человека нашла дома сестра около 16.00. Рядом обнаружили предсмертную записку, текст которой следственный отдел не разглашает. Погибший был спокойным человеком, неконфликтным, особых причин для сведения счетов с жизнью не было.

Как сообщили в следственном отделе по Динскому району СУ СК России по Краснодарскому краю, сейчас по данному факту ведется проверка.