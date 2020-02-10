В Новотитаровской может появиться новое здание поликлиники

В целом, как он отметил, в 2019 году на проведение ремонтных работ из краевого бюджета выделено более 28 млн рублей. Израсходовано более 11 млн рублей. Остаток средств перешел в финансирование текущего года.

За счет собственных средств больницы проведены ремонтные работы на сумму более 1 млн рублей.

В 2019 году было принято решение о переводе детской поликлиники в женскую консультацию. Как отметил и. о. главврача Динской ЦРБ, капитальный ремонт активно продолжается. Общая сумма средств составляет 31,5 млн рублей.