В Новотитаровской на «зебре» сбили 15-летнюю девочку

29 декабря в 13.20 в Новотитаровской, на автодороге "Краснодар - Ейск" водитель, управляя автомобилем "Фольксваген" двигался со стороны Краснодара в сторону Тимашевска. Он не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по "зебре".

В результате ДТП пострадала пешеход. Она получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и правого коленного сустава. Доставлена и госпитализирована в Динскую ЦРБ.