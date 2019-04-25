В Новотитаровской начальник почты забирал пенсию умершего

Прокуратурой Динского района проведена проверка по вопросу выплаты пенсии умершего гражданина ненадлежащему лицу.

Как пояснила журналисту «РВС» помощник прокурора района Елена Хатунцева, установлено, что инвалид 1 группы являлся получателем пенсии по возрасту и ежемесячной денежной выплаты.

Он написал заявление, согласно которому деньги направлялись в почтовое отделение станицы Новотитаровской, а затем выдавались доверенному лицу.

Информация о смерти пенсионера поступила в Пенсионный фонд уже после формирования доставочных документов на выплату пенсии и их направления в информационно-вычислительный центр филиала ФГУП «Почта России».

Согласно полученным отчетам о неоплате от Динского почтамта, пенсия по возрасту и ежемесячная денежная выплата как инвалиду I группы гражданину не возвращалась, следовательно, была выплачена.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что указанные выплаты доверенному лицу начальником ОПС Новотитаровская 353210 не выдавались. В пенсионной картотеке соответствующее поручение на имя пенсионера отсутствует.

Как пояснила Елена Хатунцева, указанное свидетельствует о наличии в действиях начальника ОПС Новотитаровская 353210 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения»).

По данному факту материал проверки направлен прокуратурой района в орган дознания. По результатам доследственной проверки в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района.