В Новотитаровской несовершеннолетний водитель сбил пешехода

19 марта в 14:00 в Нововеличковской произошло ДТП.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем по ул. Красной, наехал на 19-летнего пешехода. Второй переходил проезжую часть дороги в неположенном месте.

В результате ДТП пострадал пешеход, у него ушиб таза. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

Водитель после происшествия скрылся с места аварии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен. Им оказался 15-летний парень, он управлял автомобилем Лада Приора.

Материал по данному ДТП будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме этого решится вопрос о постановке его на профилактический учет.

"Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям. Объясните подростку, чем может обернуться нарушение Правил дорожного движения. Регулярно проводите профилактические беседы и помните, что вы несете персональную ответственность за поступки своих несовершеннолетних детей", - призвал заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.