В Новотитаровской ночное заведение работало с нарушениями

В выходные сотрудники управления промышленности, потребительской сферы, малого и среднего бизнеса вместе с полицейскими проводили рейды по кафе и барам.

Они проверяли, как соблюдаются особые правила, установленные на период введения режима повышенной готовности.⠀

Напомним, согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129, предприятия общепита в период режима повышенной готовности могут осуществлять свою деятельность с 7.00 до 24.00, с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В ходе ночной проверки в станице Новотитаровской были выявлены нарушения в одном из баров.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, за несоблюдение режима работы на предпринимателя составили протокол об административных правонарушениях.