В Новотитаровской ночью водитель врезался в забор домовладения

25 февраля примерно в 00.15 в Новотитаровской (на автодороге «п. Колосистый - х. Копанской - ст. Новотитаровская», 34 км + 300 м) произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Форд», двигался по Ленина со стороны ул. Широкой в сторону ул. Энгельса, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на забор домовладения № 61.

Осколками от забора повредился автомобиль «Лада», который стоял во дворе.

В результате ДТП пострадали два пассажира “Форда”, одна из них - несовершеннолетняя девочка, у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана носа. У второго человека ушиб коленного сустава. Пострадавшие госпитализированы в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните о собственной безопасности и безопасности своих пассажиров, за которых вы несете ответственность, находясь за рулем автомобиля. Не допускайте превышения установленной скорости, четко выполняйте требования дорожных правил, не рискуйте своей жизнью и здоровьем. Будьте внимательны и осторожны», - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.