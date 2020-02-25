В Новотитаровской ночью водитель врезался в забор домовладения
25 февраля примерно в 00.15 в Новотитаровской (на автодороге «п. Колосистый - х. Копанской - ст. Новотитаровская», 34 км + 300 м) произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Форд», двигался по Ленина со стороны ул. Широкой в сторону ул. Энгельса, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на забор домовладения № 61.
Осколками от забора повредился автомобиль «Лада», который стоял во дворе.
В результате ДТП пострадали два пассажира “Форда”, одна из них - несовершеннолетняя девочка, у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана носа. У второго человека ушиб коленного сустава. Пострадавшие госпитализированы в Динскую ЦРБ.
«Уважаемые водители! Помните о собственной безопасности и безопасности своих пассажиров, за которых вы несете ответственность, находясь за рулем автомобиля. Не допускайте превышения установленной скорости, четко выполняйте требования дорожных правил, не рискуйте своей жизнью и здоровьем. Будьте внимательны и осторожны», - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.
Комментарии
Дорогая "РВСчка" читаю вас и здесь и в Инстаграме. И как то иногда удивляет, что ж это у вас информация разнится? На сайте в забор въехала, а в Инстаграме - в дом...как то даже странно.
Да ещё и информация у вас ложная какая-то, хоть бы от себятину не придумывали. Уже не первый раз такое у вас
Тут вроде ссылка на гибдд в чем отсебятина? А по поводу инстаграма рвс могу сказать одно - отписалась и прекрасно, иногда сюда захожу. Раньше инстаграм рвс был более позитивным что ли. Прямые эфиры - прогулки по району, с интересными людьмм, интересные новости и не только районные, как-то все живо было, читать было интересно, хоть и негатив был,...а сейчас не пойми что. Видимо специалист сменился или что еще
Теперь ясно, все таки в забор въехала тачка, изменили уже в инсте. Оперативно - уже хорошо