В Новотитаровской обнаружен труп мужчины

9 июля 2019 года в станице Новотитаровской на улице Крайней на обочине автодороги был обнаружен труп неустановленного мужчины с гнилостными изменениями. Следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

«По данному факту проводится проверка. В настоящее время личность мужчины устанавливается», – прокомментировал старший следователь СО по Динскому району СУ СК России по КК Владимир Новиков.

Ранее «РВС» писала, 16 мая в реке Кочеты в Динской в районе улицы Солнечной обнаружен труп мужчины.

11 мая в поселке Украинском отдыхающие на берегу реки заметили на поверхности воды тело, которое вынесло к побережью.