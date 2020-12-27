В Новотитаровской обновили детскую площадку

Рассказала нам об этом местная жительница.

"Вам, наверное, очень часто пишут о проблемах, о сложных ситуациях... А мне очень хочется написать слова благодарности", – обратилась она.

"В преддверии Нового года хочу сказать огромное спасибо главе нашего поселения Сергею Кошману за то, что в Новотитаровской очень многое делается на благо станицы и ее жителей! – написала девушка.

Сегодня увидела, какую классную площадку сделали в центральном парке: новое покрытие, горки, качели...

Дети в восторге! Это только малая часть того, что сделано в станице за последнее время.

Большое спасибо главе и с наступающими праздниками! А станице дальнейшего процветания!".