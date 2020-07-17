В Новотитаровской один и тот же пес напал на девушку и двух детей

«На днях мою 6-летнюю дочь покусала собака. И это не первый случай», – рассказал журналисту «РВС» мужчина, который проживает в районе Ниисельстроя в станице Новотитаровской.

Случилось это 14 июля примерно в 17 часов. Девочка вышла гулять со своей старшей сестрой на придомовую площадку к другим детям. Они регулярно там собираются.

«Со слов женщины, которая это видела, дочь просто стояла, никак с ней не контактировала: не дразнила, не гладила, не играла, смотрела, как катаются на качелях другие. Собака подошла сзади, укусила за левую руку, потом за правую, еще и за спину. На теле есть также царапины», – рассказывает отец ребенка.

Пес, по его словам, среднего размера, бродячий, хозяина у него нет. После случившегося они сразу поехали в больницу, где девочка с мамой провели сутки. Там пострадавшей делали уколы.

Сейчас ребенок чувствует себя нормально, есть небольшая температура, выходить на улицу не боится.

Папа рассказал, что ранее эта собака в их районе уже кусала нескольких людей – девушку и маленького мальчика.

Журналисту «РВС» удалось связаться и с ними.

На Елену бродяга напал в конце апреля – начале мая. В тот день она вышла гулять со своей маленькой собачкой.

«Когда выходим, он периодически подходит. Я это знаю и, когда его вижу, свою собаку беру на руки и совершенно спокойно иду дальше. Здесь так же. Вижу его в обзоре, наклоняюсь, а он в это время со спины бежит и хватает меня за плечо. Не до крови, но хорошо так прихватил, завизжала я громко. Была удивлена. Обычно этого со мной не происходило. Потом выяснилось, что он не впервые так делает», – рассказала девушка.

Из описания Елены – пес молодой, производный от овчарки, похож и окрасом, и мордой. Все так же бегает по территории.

«Я его сегодня, 17 июля, видела. Он не уходит, постоянно где-то тут. Его прогонят из двора, чтобы детей не трогал, он опять возвращается. Многие любят, прикармливают.

Понимаете, чем он опасен? Тем, что неизвестно, почему и когда нападет. У него нет хозяина, это бродячий пес. Он прижился в Ниисельстрое. Кто-то шашлык жарит, он приходит, ходит вокруг этих компаний, машины охраняет, спит под ними, если что, залает. У нас несколько собак живут, но чтобы кусали детей, только одна. Случай не единичный и с этим нужно что-то делать. Сами-то мы не вправе. Он кусает возле шеи. Меня за плечо укусил, девочку тоже до крови, мальчика за щеку. Следующего ребенка просто до смертельного случая укусит, истечет он кровью, и, наверное, тогда найдутся денежные средства…» – дополнила девушка.

Из-за чего собака кусается, непонятно. Как рассказывают местные жители, сегодня он просто лежит и не представляет никакой опасности, а завтра подходит и кусает.

«Вот случай с девочкой. Просто играли дети. Подошел сзади и порвал плечо до крови. Там крики такие были. Трясло всех. Эта собака опасна именно своей непредсказуемостью. Страшно», – отметила Елена.

У Людмилы от местного пса пострадал 4-летний сын. Произошло это в конце мая.

«Жарили шашлык и поставили решетку остывать. Эта собака стояла и нюхала ее. Мой ребенок пробегал мимо. Пес, скорее всего, подумал, что он хочет отобрать эту решетку, и накинулся», – рассказывает она.

Укусил бродяга мальчика за щеку. Так сильно, что пришлось зашивать рану под наркозом. Теперь у ребенка на лице шрам, он боится даже маленьких щенков.

Людмила рассказала, что тоже видела утром 17 июля эту собаку. По ее словам, обращались в администрацию по данной проблеме, но им пришел отказ, где сообщалось, что в этом году на эти цели нет финансирования.

Напомним, ранее в районной администрации сообщали, что деньги на отлов безнадзорных животных выделяются из краевого бюджета. Пока в муниципалитет они не поступили. Ожидают их во втором квартале, в каком именно месяце, не пояснили. Однако еще в конце 2019 года глава Динского района Евгений Пергун дал поручение главам сельских поселений заложить в местных бюджетах на 2020 год средства на эти цели, чтобы проблемой можно было заниматься, не дожидаясь, пока поступят средства из края.

Сегодня, 17 июля, в ведомстве отметили, что данный вопрос будет обсуждаться уже на следующей неделе.

Это не первое сельское поселение района, где произошли подобные случаи. Недавно мы уже писали о том, как собаки напали на мальчика из Нововеличковской, на девочек из поселка Зарождение и ДСНТ «Труд».