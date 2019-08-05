В Новотитаровской ограничат движение по некоторым улицам

С 5 августа по 1 сентября в станице Новотитаровской проложат сети ливневой канализации. В связи с этим ограничат движение автомобилей по ул. Почтовой (от Ленина до Коммунаров) и по ул. Коммунаров (от Почтовой до Красноармейской).

Часть дороги улицы Почтовой (от Ленина до Октябрьской) перекроют с 5 по 11 августа.

Администрация Новотитаровского сельского поселения призывает обеспечить доступ подрядчикам к землям общего пользования. Для этого просит собственников домовладений парковать автомобили на своих участках.

Если с этим возникают проблемы, необходимо обратиться в администрацию поселения или позвонить по номеру 8 (86162) 43652.