В Новотитаровской машина снесла остановку, когда появится новая?

Жителей Новотитаровской волнует вопрос, связанный с остановкой общественного транспорта в станице (на пересечении улиц Ленина и Широкой) по направлению в центр. Полгода назад в этом месте произошло ДТП, в результате которого эта остановка была “стерта с лица земли”.

“Сейчас на этом открытом участке ожидающие транспорт дети и пожилые стоят под открытым солнцем, под дождем, при ветре... На обращения в Новотитаровскую администрацию получаем ответ, что остановки находятся в ведении края, поэтому ничего сделать не могут. Идут судебные споры с виновником уничтожения остановки. А нам что делать? Чего ждать? Когда кто-нибудь получит тепловой удар и упадет прям там? Может, тогда что-то начнет решаться”, - негодуют люди.

Глава администрации Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман подтвердил, что ремонт и строительство павильонов общественного транспорта на дорогах регионального значения не входят в полномочия местной администрации.

«В связи с этим в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края своевременно направили ходатайство о необходимости установки павильона на улице Ленина», - пояснил глава.

Когда проблема наконец решится, пока не ясно, а значит, людям по-прежнему приходится ожидать автобус под открытым небом – и в дождь, и под палящим солнцем.