В Новотитаровской открыли клуб смешанных единоборств

В станице Новотитаровской в рамках турнира по тайскому боксу состоялось официальное открытие зала Клуба Смешанных Единоборств "Ирбис".

В торжественной церемонии открытия приняли участие почётные гости: депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Олег Бойченко, молодой депутат городской Думы Краснодара, председатель подкомитета по Центральной зоне - Мария Царевская, председатель Совета молодых депутатов Динского района Максим Шалимов, заместитель председателя Совета молодых депутатов Динского района Наталия Ющенко.

Почетную миссию перерезать красную ленту предоставили родителям руководителя КСЕ "Ирбис", а также почётным гостям.

В турнире приняли участие 90 спортсменов из ст. Динской, Пластуновской, Новотитаровской, г. Краснодара, Геленджика, п. Южного. На ринге царила атмосфера упорной борьбы, спортивного духа, каждый сражался за победу. Все участники турнира подошли к делу серьезно, и показали, что могут достичь больших высот.

По результатам поединков определили лучших спортсменов и вручили им ценные призы.



