В Новотитаровской отремонтируют переезд

Аварийные ремонтные работы специалисты ОАО «РЖД» будут производить на участке железнодорожного переезда 1599 км направления «Титаровка-Витаминный».

Начнется ремонт по улице Луначарского в станице Новотитаровской 20 декабря 2019 года в 8.00.

Проведут полное вскрытие и восстановление резинокордового настила в границах переезда и заменят устройства ограждения.

Будет закрыта одна полоса движения транспорта.

Завершить работы планируется 31 декабря 2019 года.

Местные жители уже встревожены тем, что образуются огромные заторы, и путь домой надолго затянется по времени, о чем они сообщили в «РВС».