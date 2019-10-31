В Новотитаровской почтут память Великой Победы

10 ноября в станице Новотитаровской состоится мероприятие, посвященное сохранению памяти Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступают конный спортивный клуб «Велес» и благотворительная организация «Дари Добро».

На мероприятие приглашены ветераны ВОВ, казаки, школьники. Также посетить его могут все желающие. Вход свободный!

Под открытым небом будет устроен музей военной атрибутики тех лет, фотовыставка «Лица героев». Каждый сможет принести портреты своих предков, которые также будут включены в выставку.

Ребята смогут принять участие в конкурсе рисунков «Победа глазами детей», в роли жюри в котором выступят ветераны. Приходите с рисунками!

Запланированы показательные выступления кинологических собак и конного клуба.

Будет работать полевая кухня.

Адрес: ст. Новотитаровская, ул. Выгонная, 51/1 (конюшня). Телефон для справок: 8(928)333-95-74