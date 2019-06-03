В Новотитаровской под открытым небом показали мультфильм

В парке в станице Новотитаровской 1 июня, в День защиты детей, показывали мультфильм "Как приручить дракона — 3". Посмотреть мультик на свежем воздухе собралось много станичников с детьми. Еще до начала показа мамы с ребятишками принесли с собой пледы, запаслись поп-корном и разместились на зеленой траве перед экраном. Малыши захватили с собой плюшевых героев - Беззубика, Громгильду и других. Эмоций было много, но все они, безусловно, положительные.

«Нам очень понравилось, это отличная идея! Да, мой ребенок не смог посмотреть весь мультфильм, пока мы еще не такие усидчивые, уже минут через 20 мы свернули свой плед, но в любом случае спасибо организаторам. Смотреть мультфильм в такой атмосфере — здорово!» - поделилась впечатлениями молодая мама.







