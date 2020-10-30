В Новотитаровской построили детскую площадку. Будет и в Южном





В Новотитаровском сельском поселении завершилось строительство детской площадки.

Напомним, оно началось в мае этого года.

Находится социальный объект на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской. Подрядная организация – ООО «Альфа».

На территории размещены карусели, качели, горки. Установлены лавочки и урны. Есть резиновое и плиточное покрытие.

На работы выделены средства:

из федерального бюджета – 7 млн 282 тыс. 490,76 руб.

из краевого – 303 тыс. 457,2 руб.

из местного – 937 тыс. 589,99 руб.

Находится площадка возле газовой подстанции. Родителей первое время волновал вопрос, насколько это безопасно.

Администрация Новотитаровской уже отвечала, что работы провели в соответствии с соблюдением действующих норм и правил, получено положительное заключение государственной экспертизы.

На сегодняшний день в Динском районе строится еще одна детская спортивная игровая площадка. В Южно-Кубанском сельском поселении.

Находится она между улицами Спортивной и Молодежной.

Как сообщает районная администрация, Южному как победителю конкурса по отбору проектов местных инициатив муниципальных образований Краснодарского края выделено 1,7 миллиона рублей из краевого бюджета.

«В текущем году свои идеи в работу по отбору проектов предложили жители улиц поселка, территориально входящих в ТОС № 1. Для подготовки площадки к ремонту местные жители организовали субботник, очистили от сорной растительности прилегающую территорию, демонтировали старое спортивное оборудование», – отметили в ведомстве.

На площадке будут турники, качели, баскетбольные, футбольные и волейбольные комплексы.

Работы планируют завершить до конца текущего года.