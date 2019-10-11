В Новотитаровской поезд насмерть сбил мужчину

Около полуночи с 10 на 11 октября в районе станицы Новотитаровской под колесами пассажирского поезда «Новороссийск-Москва» погиб мужчина.

Как сообщают очевидцы, на вид ему 35-40 лет.

«Кубань 24» пишет, что машинист заметил сидящего на путях человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

На место происшествия сразу прибыли службы экстренного реагирования — полиция и скорая помощь.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО, личность погибшего установлена. Им оказался 34-летний житель станицы Калининской. По факту произошедшего проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.