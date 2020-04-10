ДТП в Новотитаровской. Пострадали два водителя и пассажир

10 апреля в 11:20 в Новотитаровской произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 двигался по Леваневского от Ленина в сторону Крайней. Не уступив дорогу автомобилю “Лада Гранта”, который ехал по главной дороге (ул. Коммунаров), допустил столкновение.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир “Гранты”, у них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Все госпитализированы в Динскую ЦРБ.

"Уважаемые водители! Необходимо всегда помнить о собственной безопасности. Находясь за рулем автомобиля, вы также несете ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров. Будьте внимательны и осторожны. Четко выполняйте требования дорожных знаков", - призывает Госавтоинспекция Динского района.