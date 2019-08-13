В Новотитаровской в ДТП пострадали 3 человека, среди них ребенок

12 августа около 13.30 в станице Новотитаровской на автодороге «Краснодар - Ейск» (12 км + 100 м) произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем «Ауди», при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с авто «Лада». В результате аварии пострадали три пассажира отечественной машины, один из которых - 13-летний ребенок.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим», - еще раз напомнил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Динского района Виталий Криворучко.