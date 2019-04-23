В Новотитаровской водитель без прав протаранил автобус

На улице Крайней станицы Новотитаровской 22 апреля около 6 утра произошло ДТП.

22-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21120, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Хендай» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате аварии водитель отечественного авто с различными травмами был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На данный момент стало известно, что водительских прав у пострадавшего не было.



