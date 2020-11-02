В Новотитаровской водитель сбил женщину, которая перегоняла корову

Жители Новотитаровской сообщают о ДТП, которое произошло на прошлой неделе на улице Крайней.

По их словам, сбили женщину, которая переводила корову через дорогу. Животное пострадало тоже.

Мы запросили официальные сведения у Госавтоинспекции Динского района. Вот что удалось выяснить.

По предварительным данным ГИБДД, 30 октября в 17.50 на автодороге «Калининская – Новотитаровская» произошла авария.

46-летний водитель автомобиля УАЗ двигался со стороны станицы Нововеличковской в сторону Новотитаровской и сбил 82-летнюю женщину, которая перегоняла скот через проезжую часть дороги. После этого УАЗ, продолжив движение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле».

В результате ДТП пострадал водитель УАЗа, у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, доставлен в Динскую ЦРБ.

Пострадала и пешеход, у нее сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, доставлена в Динскую ЦРБ.

Официальных данных о судьбе коровы нет. Но, по версии местных, она погибла.



