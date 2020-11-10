Заасфальтировали часть дороги, но водители не довольны

В станице Новотитаровской заасфальтировали подъезд к детскому саду №12. Дорога оказалась узкой, около 4,5 метров, вместо положенных 5,6 м. Местные жители жалуются, что на протяжении 200 метров с трудом разъезжаются, некоторые выезжают на обочину.

Мы поговорили с главой станицы Сергеем Кошманом. Он подтвердил, что действительно дорогу укатали меньше положенной ширины. Однако времени на раздумья не было.

"Рядом работал подрядчик, который выполнял основные работы. Мы обратились к нему с просьбой закатать участок дороги около сада. Он пошел нам на встречу и согласился помочь. Из средств местного бюджета был куплен асфальт и тут же уложен. Мы не могли сделать дорогу шире, т.к. она не укладывается на неподготовленную землю. А там, где его положили была специальная подушка. Ее сделали при строительстве детского сада для заезда спецтехники.

Поэтому, если бы мы положили асфальт шире и вышли за пределы подушки, он просто рассыпался там. Сейчас закупаем гравий и подсыпаем дороги. В ближайшее время, скорее всего на этой неделе, отсыпим обочину в районе сада. Конечно, если будет мало этой дороги, будем ждать усадки обочины и доделаем. Но я не понимаю, как водители не могут разъехаться?

Просто не нужно гонять. Люди не понимают, если бы мы делали все по всем нормам и ГОСТам, то ждали бы программу ещё лет пять и ходили по грязи. Был подрядчик, купили асфальт, была готова подушка, времени ждать не было. Если бы мы упустили этого подрядчика, то дорогу так и не сделали бы", - объяснил глава Новотитаровского поселения.

Как говорится, у каждой медали есть две стороны. Остаться без подъезда к детскому саду и ждать, пока все организуют согласно нормам и законам или сделать своими силами и пользоваться дорогой во благо.

Наталья Бережная.