В Новотитаровской построили сквер на Ейском шоссе
В Новотитаровской подрядчик завершил строительство сквера на Ейском шоссе.
Напомним, в марте прошлого года станичники голосовали, на каком участке реализовать проект, было два варианта: вдоль Ейского шоссе или на пересечении улиц Октябрьской и Коммунаров. Выбрали первый.
Сегодня там уже гуляют молодые люди, пенсионеры, родители и дети.
В сквере сделали тротуарные и беговую дорожки, построили детскую площадку, поставили лавочки и урны.
Теперь администрация Новотитаровского сельского поселения приступит к строительству спортивной площадки и озеленению - высадке деревьев, кустарников и цветов. Кроме этого, уже проложено освещение, в ближайшем времени оно будет устанавлено.
Комментарии
Сквер на фоне неряшливой лесобазы,восхитительное зрелище!
Не помню чтобы эта тема поднималась для голосования, да и место у загазованного участка дороги (во время пробок) довольно неудачное.
Какая полезная прогулка на свежем воздухе ожидает всех желающих наведаться в этот... сквер.