В Новотитаровской построили сквер на Ейском шоссе

В Новотитаровской построили сквер на Ейском шоссе

В Новотитаровской построили сквер на Ейском шоссе

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5 часов назад Газета РВСЕйской шоссеНовости Динского районаНовотитаровскаяНовотитаровское сельское поселениеСквер на Ейском шоссе

В Новотитаровской подрядчик завершил строительство сквера на Ейском шоссе.

Напомним, в марте прошлого года станичники голосовали, на каком участке реализовать проект, было два варианта: вдоль Ейского шоссе или на пересечении улиц Октябрьской и Коммунаров. Выбрали первый. 

Сегодня там уже гуляют молодые люди, пенсионеры, родители и дети. 

В сквере сделали тротуарные и беговую дорожки, построили детскую площадку, поставили лавочки и урны. 

Теперь администрация Новотитаровского сельского поселения приступит к строительству спортивной площадки и озеленению - высадке деревьев, кустарников и цветов. Кроме этого, уже проложено освещение, в ближайшем времени оно будет устанавлено. 

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Комментарии

Владимир
Владимир 2 часа назад

Сквер на фоне неряшливой лесобазы,восхитительное зрелище!

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Татьяна
Татьяна 1 час назад

Не помню чтобы эта тема поднималась для голосования, да и место у загазованного участка дороги (во время пробок) довольно неудачное.

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Пелагея Никаноровна Шипшина
Пелагея Никаноровна Шипшина 43 минуты назад

Какая полезная прогулка на свежем воздухе ожидает всех желающих наведаться в этот... сквер.

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