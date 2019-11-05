В Новотитаровской построили сквер на Ейском шоссе

В Новотитаровской подрядчик завершил строительство сквера на Ейском шоссе.

Напомним, в марте прошлого года станичники голосовали, на каком участке реализовать проект, было два варианта: вдоль Ейского шоссе или на пересечении улиц Октябрьской и Коммунаров. Выбрали первый.

Сегодня там уже гуляют молодые люди, пенсионеры, родители и дети.

В сквере сделали тротуарные и беговую дорожки, построили детскую площадку, поставили лавочки и урны.

Теперь администрация Новотитаровского сельского поселения приступит к строительству спортивной площадки и озеленению - высадке деревьев, кустарников и цветов. Кроме этого, уже проложено освещение, в ближайшем времени оно будет устанавлено.



