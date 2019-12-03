В Новотитаровской жители двух улиц возмущены отсутствием освещения

Жалуются и проживающие на улице Выгонной.

«У нас нет освещения. Тьма полнейшая. Обращались в администрацию, но, как мы поняли, вряд ли в ближайшее время что-то изменится. А ведь рано утром дети выходят в школу, вечером возвращаемся с работы – на ощупь, с фонариками. Как же так?» – вторят первым они.

Но если в первом случае в администрации Новотитаровского сельского поселения ответили, что наружное освещение на улице Свободной (поселок Южгипрониисельстрой) восстановили, то во втором, как оказалось, смонтировать его нельзя из-за отсутствия технической возможности.

Напомним, недавно мы писали о похожей проблеме в поселке Украинском.