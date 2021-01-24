В Нововеличковской на некоторых улицах 26 января отключат свет

В Нововеличковской на некоторых улицах 26 января отключат свет

В Нововеличковской на некоторых улицах 26 января отключат свет

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6 часов назад Газета РВСДинской районНововеличковскаяНовости Динского районаОтключение света в Нововеличковской

Из-за плановых работ по ремонту высоковольтного оборудования.

С 09.00 часов до 17.00 часов электричества не станет на следующих улицах:

  • 70-лет Октября,
  • Бежко,
  • Пролетарская,
  • Красная,
  • Колхозная,
  • Шаумяна,
  • Толстого,
  • День Победы,
  • Энгельса,
  • Казачья, 
  • Шевченко,
  • Садовая,
  • Веселая,
  • Короткая,
  • Северная,
  • Седина,
  • Заречная,
  • Городская,
  • Виноградная,
  • Братская,
  • Демьяна Бедного,
  • Комсомольская, 
  • Красноармейская,
  • Краснодарская,
  • Курганная,
  • Ленина,
  • Луначарского,
  • Нижняя,
  • пер. Нижний,
  • Николая Приймака,
  • Октябрьская,
  • пер. Вишневский,
  • пер. Вольный,
  • пер. Комсомольский,
  • пер. Первомайский,
  • пер. Пушкина,
  • пер. Речной,
  • пер. Тихий,
  • пер. Черкасский,
  • Пионерская,
  • Плеханова,
  • Почтовая,
  • Пушкина,
  • Ровная,
  • Советская,
  • Набережная,
  • Софьи Перовской,
  • Фрунзе,
  • Широкая,
  • Школьная.

Работы проводятся, чтобы улучшить качества и надежность энергоснабжения потребителей станицы Нововеличковской.

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