В Нововеличковской на некоторых улицах 26 января отключат свет
Из-за плановых работ по ремонту высоковольтного оборудования.
С 09.00 часов до 17.00 часов электричества не станет на следующих улицах:
- 70-лет Октября,
- Бежко,
- Пролетарская,
- Красная,
- Колхозная,
- Шаумяна,
- Толстого,
- День Победы,
- Энгельса,
- Казачья,
- Шевченко,
- Садовая,
- Веселая,
- Короткая,
- Северная,
- Седина,
- Заречная,
- Городская,
- Виноградная,
- Братская,
- Демьяна Бедного,
- Комсомольская,
- Красноармейская,
- Краснодарская,
- Курганная,
- Ленина,
- Луначарского,
- Нижняя,
- пер. Нижний,
- Николая Приймака,
- Октябрьская,
- пер. Вишневский,
- пер. Вольный,
- пер. Комсомольский,
- пер. Первомайский,
- пер. Пушкина,
- пер. Речной,
- пер. Тихий,
- пер. Черкасский,
- Пионерская,
- Плеханова,
- Почтовая,
- Пушкина,
- Ровная,
- Советская,
- Набережная,
- Софьи Перовской,
- Фрунзе,
- Широкая,
- Школьная.
Работы проводятся, чтобы улучшить качества и надежность энергоснабжения потребителей станицы Нововеличковской.
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