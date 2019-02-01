В Нововеличковской на пешеходном переходе сбили ребенка

31 января 2019 года в станице Нововеличковской в 12.15 произошло ДТП. Водитель автомобиля "Фольксваген-Пассат" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2008 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадал ребенок, он доставлен в ЦРБ Динского района.



Госавтоинспекция предупреждает: «Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах, не превышайте скоростной режим и не забывайте пропускать пешеходов в зонах пешеходных переходов».