В Нововеличковской прошел спортивный забег

Состоялся он 29 ноября. О его организации мы писали ранее.

Провел его Алексей Назаров, молодой человек учится в 11 классе школы № 30.

“Я часто участвую в трейл-забегах (это бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования. – Ред.). Две недели назад я готовился к подобному событию, бегал по главной улице моей станицы один. Изредка видел таких же одиноких бегунов. Мне пришла идея создать спортивный марафон, сначала она была не столь яркой. Но когда принял участие в трейл-забеге на гору Собер-Баш, к которому готовился, я решился сделать подобное и в Нововеличковской. Ощутив необычную атмосферу прошлого события, захотел передать ее жителям моего поселения. Чтобы они почувствовали настроение соперничества, доброты, открытости, веселья и особого интереса в самих себе. Позвонил своей подруге, рассказал, она меня поддержала. К тому же давно хотел устроить событие, связанное с популяризацией спорта и здорового образа жизни. Чтобы что-то сделать, не нужно больших средств и связей, необходимо только сильное желание”, – рассказал он.

Так два организатора и начали весь процесс подготовки. Алексей занимался информационной деятельностью, создал страницы в социальных сетях, распространил объявления в Интернете и школе, изучил станицу для определения дистанции. Дарья Нечитайло, его подруга, придумала эмблему забега, оформила грамоты, приобрела медали.

Вместе с друзьями и волонтерами ребята сделали разметку трассы и подготовили место к проведению мероприятия.

Всего участников было зарегистрировано 36, по факту бежали 31. Самому юному спортсмену было 8 лет, самому старшему около 60.

Это не только жители Нововеличковской, приезжали также из Найдорфа, Новотитаровской, Пластуновской и Динской.

Дистанций было две: 2 и 7 км.

"У меня большие планы на будущее. Наполеоновские! Хочу создать свое спортивное сообщество, с участниками которого мы будем проводить соревнования, тренироваться, развиваться не только в беге, но и других видах спорта. Будем отправляться в походы и тренировочные выезды в горы, на море. Объединим станицы в этом сообществе", – завершил Алексей.

Итоги соревнований

2 км. Среди детей:

1 место – Олег Нечитайло (8:55);

2 место – Снежана Вакуленко (10:25);

3 место – Анастасия Ольшанская (15:01);

3 место – Ксения Сушенкова (15:01).





2 км. Среди взрослых:

1 место – Виктория Соколова (9:32);

2 место – Александра Кудинова (9:47);

3 место – Виталий Бигма (10:30).





Остальные показали следующие результаты на дистанции 2 км:

Татьяна Асеева – 11:40;

Дарья Шенкоренко – 11:40;

Наталья Назарова – 11:48;

Алина Виноградова – 15:33;

Дарья Тихонова – 17:00.





7 км. Среди детей:

1 место – Маргарита Конькова (36:41);

2 место – Герихан Аюбов (40:13);

3 место – Александр Назаров (40:17);

4 место – Илья Ромашка (42:51).

Среди женщин:

1 место – Дарья Нечитайло (30:08);

2 место – Елена Шадрина (32:42);

3 место – Маргарита Конькова (36:41).

Среди мужчин:

1 место – Денис Лиман (28:36);

2 место – Артем Антропов (29:06);

3 место – Юрий Руденко (29:20).





Остальные показали следующие результаты на дистанции 7 км:

Артем Сушенков – 29:46;

Данил Кортаев – 29:54;

Андрей Пидшморга – 31:09;

Евгений Солгубов – 32:42;

Александр Кирильченко – 38:54;

Александр Кувыркин – 39:30;

Алёна Николенко – 40:11;

Алина Аникеева – 40:19 ;

Марина Ольшанская – 42:44;

Людмила Сушенкова – 43:00;

Алексей Назаров (замыкающий) – 43:06.

“Спасибо Алексею Кондратьеву, Константину Мельник, Владу Виноградову, Виктории Голощаповой, Игорю Романенкову, Ксении Матвеевой и Данилу Коротаеву. Это наша команда, без которой вряд ли что-то получилось”, – поблагодарили организаторы волонтеров.