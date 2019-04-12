В Нововеличковской рыбаки спасли из сетей лебедя
Жители станицы Новотитаровской на днях отправились на рыбалку на реку Понуру в Нововеличковской. В воде возле камыша они увидели лебедя, который не двигался с места.
- Мы сразу поняли, что он обессилен, что с ним что-то случилось, - рассказал «РВС» рыбак.
Один из мужчин, одетый в непромокаемый рыболовный костюм, зашел в воду, чтобы спасти лебедя. Оказалось, что тот запутался в леске и не мог плыть. Поначалу лебедь шипел и пытался дергаться из последних сил. Когда понял, что его пытаются спасти, умолк и перестал дергаться.
- Это была пара лебедей. Второй лебедь все это время кружил неподалеку.
Мужчина распутал леску, отнес птицу на берег. Лебедь обсушил перья на сухом камыше, набрался сил, и через время пара уплыла вместе.
Один из спасавших, Михаил Колесник, рассказал «РВС» эту историю. Второй мужчина, непосредственно спасший обреченную на смерть птицу, не стал называть своего имени из соображений скромности.
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Молодцы Дай бог здоровья