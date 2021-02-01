В Нововеличковской украли часть светофора и разбили фонари. Поиск свидетелей

В официальном аккаунте администрации Нововеличковского сельского поселения разместили призыв:

“Уважаемые жители! Опять обращаемся к вам по неприятному поводу...

29 января зафиксирована кража блока управления и аккумулятора светофорного объекта, расположенного около БОУ СОШ № 30 на ул. Демьяна Бедного.

Кроме этого, в центральном парке станицы Нововеличковской испортили имущество поселения, а именно разбили фонари освещения.

Очень хочется сказать тем, кто это сделал... Все тайное рано или поздно становится явным. Если вы думаете, что это останется безнаказанным, то очень сильно заблуждаетесь. Ваши поступки несут не только административную и, возможно, уголовную ответственность для вас, но и угрожают безопасности и жизни детей и жителей поселения!”, – написали в профиле госучреждения.

В ведомстве просят всех, кто что-то видел, обратиться в администрацию поселения. Сообщение останется анонимным.