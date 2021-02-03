В Нововеличковской водитель врезалась в электрический столб
По предварительным данным Госавтоинспекции Динского района, авария случилась 2 февраля примерно в 15:00.
Водитель автомобиля «Фольксваген Транзит» ехала по Красной. Она не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в столб ЛЭП. Пострадавших в ДТП нет.
О случившемся редакции «РВС» стало известно от ПАО «Россети Кубань». По информации ведомства, краснодарские энергетики оперативно восстановили электроснабжение части жителей станицы, которое было отключено из-за аварии.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП и устанавливают обстоятельства нарушения.
Виновнику грозит административное наказание и возмещение ущерба энергокомпании.
Как отмечают подписчики в официальном аккаунте администрации Нововеличковского сельского поселения, причиной аварии стала собака, которая выбежала на дорогу.
«Уважаемые водители! Соблюдайте скоростной режим, четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки» , – напоминает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.
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