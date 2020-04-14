В Нововеличковской закрыли магазин "Цветы", работающий в карантин

В Нововеличковской закрыли магазин

В Нововеличковской закрыли магазин "Цветы", работающий в карантин

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10 часов назад В Нововеличковской судебные приставы закрыли цветочный магазинГазета РВСДинской районНововеличковскаяНовости Динского районаСудебные приставы

13 апреля судебные приставы-исполнители опечатали цветочный магазин в станице Нововеличковской, приостановив его деятельность на 10 суток.

Соответствующее решение вынес Динской районный суд за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»: магазин продолжал работать в период карантина.

Как сообщил журналисту “РВС” начальник Динского районного отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю Геннадий Козленок, подобные мероприятия проводятся по всему району.

О них “РВС” писала здесь:

За нарушение карантина в Пластуновской временно закрыли кафе

В Южном приставы опечатали фотосалон за нарушение карантина

Комментарии

Э
Э 9 часов назад

И в Динской цветы работали и продолжают работать.Угол Чапаева и пролетарской

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Олег
Олег 6 часов назад

Зачем обманывать? В Динской цветы не работают. Сам видел.

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Фс
Фс 6 часов назад

Да,на Чапаева работает.Напротив хозмага

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