В Нововеличковской закрыли магазин "Цветы", работающий в карантин
13 апреля судебные приставы-исполнители опечатали цветочный магазин в станице Нововеличковской, приостановив его деятельность на 10 суток.
Соответствующее решение вынес Динской районный суд за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»: магазин продолжал работать в период карантина.
Как сообщил журналисту “РВС” начальник Динского районного отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю Геннадий Козленок, подобные мероприятия проводятся по всему району.
О них “РВС” писала здесь:
Комментарии
И в Динской цветы работали и продолжают работать.Угол Чапаева и пролетарской
Зачем обманывать? В Динской цветы не работают. Сам видел.
Да,на Чапаева работает.Напротив хозмага