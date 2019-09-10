В новой школе в Южном пострадал ученик, упав со сломавшегося турника

В новой школе № 15 поселка Южного сегодня, 10 сентября, случился инцидент.

14-летний школьник хотел подтянуться на турнике, но крепление надломилось, из него выскочила труба и подросток упал. Мальчик от удара о землю потерял сознание.

Отец школьника рассказал, что сын утром, как обычно, пошел в образовательное учреждение, откуда вскоре позвонили родителям: «Ваш сын упал с турника». Мужчина сообщил, что скорую вызвали очевидцы. Парня удалось привести в чувство, пишет «Живая Кубань».

Школьника госпитализировали в одну из больниц города Краснодара с подозрением на сотрясение головного мозга.

В данный момент официальных комментариев от представителей здравоохранения нет.

Отец пострадавшего говорит, что у ребенка диагностировали кровоподтеки и ушиб головного мозга. Возможно, потребуется транспортировка больного в краевую клиническую больницу. «Лишь бы обошлось без операции», – очень надеются родители.

Мужчина к руководству школы претензий не имеет. Виновными он считает непосредственно застройщика и тех, кто принимал школу.

Как сообщил журналисту "РВС" отец пострадавшего, он уже написал заявление в полицию и намерен держать ситуацию на контроле, чтобы виновные были наказаны.

"Директор принес извинения, хоть я его и не виню. Его попросту "подставили", сдав в эксплуатацию такой объект", - рассказал мужчина.

Как стало известно позже, у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга и сильный ушиб руки.