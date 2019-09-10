В новой школе в Южном пострадал ученик, упав со сломавшегося турника
В новой школе № 15 поселка Южного сегодня, 10 сентября, случился инцидент.
14-летний школьник хотел подтянуться на турнике, но крепление надломилось, из него выскочила труба и подросток упал. Мальчик от удара о землю потерял сознание.
Отец школьника рассказал, что сын утром, как обычно, пошел в образовательное учреждение, откуда вскоре позвонили родителям: «Ваш сын упал с турника». Мужчина сообщил, что скорую вызвали очевидцы. Парня удалось привести в чувство, пишет «Живая Кубань».
Школьника госпитализировали в одну из больниц города Краснодара с подозрением на сотрясение головного мозга.
В данный момент официальных комментариев от представителей здравоохранения нет.
Отец пострадавшего говорит, что у ребенка диагностировали кровоподтеки и ушиб головного мозга. Возможно, потребуется транспортировка больного в краевую клиническую больницу. «Лишь бы обошлось без операции», – очень надеются родители.
Мужчина к руководству школы претензий не имеет. Виновными он считает непосредственно застройщика и тех, кто принимал школу.
Как сообщил журналисту "РВС" отец пострадавшего, он уже написал заявление в полицию и намерен держать ситуацию на контроле, чтобы виновные были наказаны.
"Директор принес извинения, хоть я его и не виню. Его попросту "подставили", сдав в эксплуатацию такой объект", - рассказал мужчина.
Как стало известно позже, у мальчика диагностировали сотрясение головного мозга и сильный ушиб руки.
Комментарии
Бракоделов надо серьезно наказать.
А шум уже был по этой школе! Еще когда окна шатались, никто не понес ответственность! Некоторые патриоты из Единой России и министерства образования поторопились ленточку перерезать, к выборам. Показушники, негодяи. Как вам не стыдно?! Дождались! Теперь будете искать стрелочников! Прикрывать свои .... места. Преступники, строящие свое счастье на несчастье других.
Не что их не учит.
Месяц назад об этом разговор был, вот ссылка http://gazeta-rvs.ru/news/novaya-shkola-v-yuzhnom-syryye-steny-opasnyye-okna