В один день разгромили 8 вахтовых автобусов

Вчера, 15 января, на 8 вахтовых автобусов, которые перевозят сотрудников одной из компаний, произошло нападение.

Как нам стало известно, все это случилось в период времени с 17.00 до 19.00. Водители уже развезли пассажиров и на конечной остановке, их встретили неизвестные. Нежданные гости подкараулили водителей в Динской, Лабинске, Кореновске и других населенных пунктах.

Супруга одного из водителей рассказала, что в Динской к автобусу подъехала белая «Приора», из нее вышли 2 человека с закрытыми лицами и начали бросать камни в лобовое стекло, девушка-очевидица своим криком их спугнула, после чего злоумышленники сели в свое авто и уехали.

В одном из случаев водителю даже брызнули в глаза из баллончика и угрожали расправой, если тот надумает обратиться в полицию. Во всех инцидентах было разное количество нападавших, но лица всех их были закрыты.

Подробности позже.