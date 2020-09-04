Получателям пенсий и соцвыплат нужно перейти на карты

Наступила осень, а это значит, самое время напомнить тем, кто получает пенсии и социальные выплаты о переходе на карту “Мир”.

Сделать это нужно до 1 октября.

По закону*, с 1 октября 2020 года кредитные организации обязаны зачислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские счета клиентов, которые пользуются только картой “Мир”.

Распространяется это исключительно на тех, кому деньги поступают на карты. Возможность получения граждан пенсионных выплат посредством наличных расчетов (в кассе кредитной организации), а также на банковские счета, без использования банковских карт, сохраняется.

В ПФР журналисту “РВС” дополнили, что если у людей не будет после 1 октября карты “Мир”, деньги будут обратно возвращаться в пенсионный фонд. В Динском районе 42 тыс. пенсионеров, 60% из них обслуживаются в кредитных организациях.

Чтобы поменять карту, можно заполнить заявление онлайн на сайте своего банка или лично в его отделении.

*Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»



