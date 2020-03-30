В Пластуновской через громкоговоритель людей просят оставаться дома

Читатели “РВС” сообщают в редакцию, что сегодня, 30 марта, по станице начал ездить красный внедорожник, на котором установлены колонки. Они транслируют информацию о том, что необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Журналист “РВС” связалась с главой поселения Сергеем Олейником, который рассказал, что администрация совместно с предпринимателями таким образом пытается донести до населения важную информацию, ведь от того, останутся ли люди дома, зависят их жизнь и здоровье.

Местные жители с одобрением отнеслись к происходящему. “Информация, которую транслируют по громкоговорителю из машины, заставляет в очередной раз задуматься: а стоит ли та прогулка в большой магазин твоего здоровья? Большое спасибо тем, кто сегодня ездил по станице. Надеюсь, что люди прислушаются к рекомендациям и мы вместе сможем побороть эту пандемию”, – рассказала “РВС” жительница станицы Пластуновской Оксана.

В других поселениях района тоже информируют жителей через громкоговорители, установленные на столбах и на администрациях, других зданиях, о необходимости соблюдать карантин и в эти дни, объявленные президентом нерабочими, оставаться дома, беречь себя и своих близких.

"В ближайшее время на улицы выедут автомобили, в которых спецработники через мегафоны будут призывать людей не выходить на улицу", – сообщает администрация Динского района.