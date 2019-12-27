В Пластуновской и Динской из крана течет грязная вода с песком (видео)

В станицах Пластуновской и Динской жители жалуются на очень грязную воду с примесью песка, которая течет из крана. В подтверждение они присылают в «РВС» видео, чтобы показать проблему наглядно.

«Два часа из крана течет грязная вода в станице Пластуновской на улице Вокзальной. Звонили в "Водоканал", там сказали, что чистят дальнюю точку. Мол, выключите воду и ждите.

Сидим без воды. За что платим? Почему нельзя было предупредить заранее? У меня дома маленькие дети», - рассказывает ситуацию пластуновчанка.

В Динской в переулке Дальнем такая же ситуация.

Чтобы узнать, какие меры принимают соответствующие инстанции, журналист «РВС» связалась с «Пластуновским ЖКХ», где специалист пояснил, что к ним подобных жалоб не поступало.

В динском «Водоканале» ответили, что к ним утром 27 декабря позвонили местные жители с жалобой на качество воды в переулке Дальнем. Специалисты выехали на место. Сейчас они выявляют причину.