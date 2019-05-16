В Пластуновской казаки открыли памятник героям-землякам

Теперь Поклонный крест высится в парке отдыха станицы Пластуновской.

Посвящен он местным жителям, которые в свое время участвовали на фронтах Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны.

Идея установки принадлежит атаману Пластуновского хуторского общества Леониду Чубу и его заместителю Виктору Гришко. Чтобы уточнить имена героев, вместе с казаками они сначала занялись архивной работой.

Помогла документальная книга «Страницы казачьей славы» краеведа Михаила Тимченко, исследовательский том «Из истории станицы Пластуновской (1794-1925 гг.)», написанный местным историком Анатолием Дубовиком.

В итоге удалось воссоздать 300 фамилий станичников, которые увековечили на восьми мемориальных плитах рядом с 4-метровым металлическим Поклонным крестом.

В числе имен героев – прадед пластуновского атамана Епифан Чуб.

- Очень им горжусь, - сказал Леонид Федорович. – Он служил в Императорском конвое его величества. Является кавалером, имеет несколько Георгиевских крестов.

Средства на памятник собрали из прибыли от земельного участка, где-то помогли казаки из личных средств. Затем занялись подготовкой места под будущий мемориал, убрали мусор, сделали опалубку, залили фундамент. Еще совместно с местной администрацией здесь планируют заложить территорию плиткой.

В торжественном открытии комплекса приняли участие глава сельского поселения Сергей Олейник, местные жители, школьники. Освятили крест и мемориальные плиты настоятель храма Вознесения Господня иерей Павел Максимец и протоиерей Игорь Медведев.