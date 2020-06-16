В Пластуновской началась реконструкция парка. Фото дизайн-проекта

В Пластуновской началась реконструкция парка. Фото дизайн-проекта
Фото: администрация Динского района

В Пластуновской началась реконструкция парка. Фото дизайн-проекта

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14 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаПарк в ПластуновскойРеконструкция парка в Пластуновской

С 15 июня в Пластуновской закрылся парк.

Причина – начало 1 этапа реконструкции.

Начался он в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Кто подрядчик?

ООО «САНА-Строй».

Какие работы планируются?

Спил аварийных деревьев, организация пешеходных зон и велодорожек, установка детской и спортивной площадок.

Сколько средств выделено на ремонт?

На реконструкцию территории направлено 40 миллионов рублей.

Из каких источников?

  • Федеральный бюджет – 33 млн 713 тыс. 544 руб.
  • Краевой бюджет – 1 млн 404 тыс. 731 руб.
  • Местный бюджет – 4 млн 340 тыс. 461 руб.

Когда окончание?

1 этап планируется завершить к 1 сентября.

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Комментарии

сеня
сеня 9 часов назад

По проекту от всех деревьев, похоже, только треть останется. Разве это парк? Одни бетонные дорожки. Людям нужна природа, деревья, птички. Всё это заберут, а в замен дорожки, площадки, бетон, асфальт и металл. Мне такой парк не нужен.
Вот в новостях, в Екатеринбурге, люди на митинги выходят, после того как такой же проект реконструкции своего парка увидели. Им тоже не нравится. https://varlamov.ru/3929345.html

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