В Пластуновской отремонтировали остановку. Фото до и после

В Пластуновской отремонтировали остановку. Фото до и после

В Пластуновской отремонтировали остановку. Фото до и после

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4 часа назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОстановка в ПластуновскойПластуновская

Ранее мы писали, что жители Пластуновской обеспокоены состоянием остановки общественного транспорта, которая находится на пересечении улиц Красной и Сквозной.

Журналисту “РВС” в администрации Пластуновского сельского поселения сказали, что заявка на ремонт данной остановки передана в МООО “Пластуновское ЖКХ”.

“В ближайшее время ремонт будет произведен”, – сообщили там.

Уже через несколько дней проблему устранили. Вот фоторезультат.

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